Droga a Roma i dati della campagna Dove la butto | in sei mesi 18 persone salvate da overdose in strada

Diciotto persone salvate da overdose in strada a Roma da giugno a dicembre. Oltre 3200 siringhe abbandonate raccolte nei vari municipi, ma anche distribuzione di materiale sterile e test rapidi. Sono stati presentati nel corso di un evento al Teatro Biblioteca del Quarticciolo di Roma, i dati. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma, diversi blitz anti-droga dei Carabinieri: arrestate 15 persone Leggi anche: L’azienda agricola nascosta nella campagna di Roma dove comprare carne e verdure Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Faida di Pianura, nove condanne. Villa Maraini, con la campagna 'Dove la butto?' salvate 18 persone in overdose - Diciotto vite salvate da overdose durante la campagna sociale "Dove la Butto? msn.com

Cocaina, alcol e gioco d'azzardo: dipendenze in aumento a Roma e nel Lazio. Tutti i dati - A Roma e nel Lazio aumentano le persone in carico ai servizi pubblici per uso di sostanze illecite, alcol e gioco d’azzardo. romatoday.it

Droga a Roma, fra i giovanissimi è allarme ketamina e mix: quelle sostanze mischiate con l'alcol - Nel fiume di droga che invade la Capitale, come pure sottolineato e ribadito dalla Procura e dalle forze dell'ordine, non c'è solo la cocaina. ilmessaggero.it

Droga, Bellucci Fdi una campagna per dire no a dipendenze

Roma - Droga pronta per le feste di Natale. Quattro chili di cocaina sono stati recuperati dai carabinieri della Compagnia di Ostia, che hanno arrestato Francesco Spada, 38 anni, figlio di Armando e un 24enne. Un intervento, quello dei militari, che da tempo st - facebook.com facebook

Rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati a Roma x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.