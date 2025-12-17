Dragon Ball Daima Crunchyroll rivela accidentalmente il futuro della saga con un Blu-ray?
Un'indiscrezione di Crunchyroll sui prossimi Blu-ray di Dragon Ball Daima ha alimentato i sospetti tra i fan, suggerendo un possibile proseguimento della saga di Goku nel Regno dei Demoni. La piattaforma ha involontariamente rivelato dettagli che potrebbero indicare nuovi capitoli della serie, creando grande attesa e curiosità nel pubblico.
L'indicazione della piattaforma Crunchyroll sui prossimi Blu-ray di Dragon Ball Daima ha acceso i fan, lasciando intendere che le avventure di Goku nel Regno dei Demoni potrebbero continuare. Crunchyroll suggerisce che Dragon Ball Daima potrebbe non essere ancora finito: l'indicazione "Complete Season" per i Blu-ray di marzo 2026 lascia aperta la porta a una possibile seconda stagione, mentre il Genkidamatsuri 2026 promette grandi annunci sul franchise. Segnali di una possibile continuazione per Dragon Ball Daima L'uscita dei Blu-ray di marzo 2026 per Dragon Ball Daima non è passata inosservata ai fan più attenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
