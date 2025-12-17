In questo articolo, Laura Valdesi esplora il percorso di Drago Gotti come capitano, riflettendo sulle sfide e le vittorie vissute negli ultimi sei anni. Tra ricordi di momenti difficili e traguardi raggiunti, Gotti condivide le lezioni apprese e la sua visione del Palio, sottolineando come le parole e la preparazione abbiano un ruolo fondamentale nel costruire il successo.

© Lanazione.it - Drago, il Gotti-pensiero: "Il nostro Palio costruito nell’inverno. Le parole contano"

di Laura Valdesi SIENA "Sei anni da capitano che sono volati. Adesso mi attende un altro biennio. Cosa ho imparato? Nei primi due c’era il covid, poi abbiamo ricominciato vincendo subito. Siamo stati particolarmente fortunati. Gli insegnamenti maggiori sono arrivati dalle Carriere perse. Di errori ce ne sono stati molti, li ho sempre ammessi volendo essere onesto con i contradaioli", rivendica il capitano Jacopo Gotti. Confermato a larghissima maggioranza, è stato mangino dal 2008 interrompendo solo per 4 anni. Poi capitano. Nel 2025 ci sono stati errori? "Quando perdi ci sono per forza. Non cerco alibi, il capitano ha oneri e onori. Lanazione.it

Leggi anche: Canottaggio, la dedica degli azzurri del quattro di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia”

Leggi anche: Valentino, Balmain, Emporio Armani, Saint Laurent: l’animalier conquista l’Inverno 2025 e si trasforma nell’alleato perfetto per una femminilità decisa e chic. Selvaggio, sì. Ma con grazia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Palio, Gotti (Drago): “Incontro chiarificatore con la Tartuca, nessuna nemica. Il mossiere? Un po’ sopra le righe” - Il capitano del Drago Jacopo Gotti aveva confessato due nuove sensazioni provate la sera del Palio, quella di essere lasciato al canape e ... lanazione.it

Drago, chiamata lampo: "I fantini decidano rapidi. Da noi funziona così. Tittia? Si parte da lui" - Andiamo per ordine, capitano Jacopo Gotti: il Drago è sempre ’sposato’ con Tittia oppure si è innamorato di qualcun’altro? lanazione.it

Drago, Gotti: "Voglio vincere ancora. Ripartiamo da Tittia, ma non solo" gazzettadisiena.it/drago-gotti-vo… x.com

Palio, elezioni Drago: Luigi Sani e Jacopo Gotti confermati nei ruoli di priore e capitano Luigi Sani e Jacopo Gotti continuano ad essere i punti di riferimento nella Contrada del Drago: le elezioni per il rinnovo si sono tenute in questo weekend e sia il priore Sa - facebook.com facebook