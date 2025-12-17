draculaland il parco da un miliardo di euro in transilvania che vuole sfidare disney con dracula

DraculaLand, il parco tematico da un miliardo di euro in Transilvania, si prepara a rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento. Con l'obiettivo di competere con Disney, questa grande iniziativa promette un'esperienza immersiva ispirata alla leggenda del conte Dracula, trasformando una delle figure più iconiche dell'immaginario occidentale in un'attrazione straordinaria e ambiziosa.

La leggenda del conte più iconico dell’immaginario occidentale sta per trasformarsi in qualcosa di tangibile, mastodontico e tremendamente ambizioso. Da mesi il nome DraculaLand rimbalza tra testate internazionali e community di appassionati come un richiamo oscuro e irresistibile: un parco tematico da un miliardo di euro destinato a sorgere in Romania, capace di ridefinire il rapporto tra cultura pop, tecnologia e turismo esperienziale in Europa orientale. Non stiamo parlando di un semplice luna park con qualche attrazione horror. Il progetto promette di diventare una destinazione completa, un ecosistema culturale ed economico che fonde architettura gotica reinventata, intelligenza artificiale, metaverso e narrazione immersiva. Screenworld.it

