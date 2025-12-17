Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi | la rivelazione choc di Barack e Michelle Obama

Una rivelazione sconvolgente, che richiama le ombre di un passato oscuro. Barack e Michelle Obama condividono un dettaglio inquietante sulla loro vita, legato a un incontro programmato con i Reiner la sera di un tragico evento. Un collegamento che sembra trasportarci in un'epoca di misteri e violenze, lasciando il pubblico senza parole e risvegliando antiche paure.

© Ilfattoquotidiano.it - “Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi”: la rivelazione choc di Barack e Michelle Obama “Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi”. Sembra di tornare ai tempi di Charles Manson e alla mattanza compiuta a casa di Sharon Tate. A sfiorare la morte per un pelo, o forse anche solo a farla evitare per i poveri Rob Reiner e Michele Singer, sono stati gli Obama, l’ex presidente Barack e l’ex first lady Michelle. Lo ha spiegato la stessa Michelle nell’ultima puntata del Jimmy Kimmel Show dove è stata ospite. L’ agghiacciante ammissione sulla notte in cui sono stati sgozzati il regista Rob Reiner e sua moglie Michele nella loro casa di Brentwood, Los Angeles, il 14 dicembre, arriva dopo che per il duplice omicidio è stato fermato e arrestato il figlio della coppia, Nick, ma soprattutto dopo il delirante messaggio su Truth del presidente Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il regista Rob Reiner e sua moglie sono stati uccisi nella loro casa a Los Angeles Leggi anche: Gaza, il REPORT Unicef: "Oltre 64mila bambini sono stati uccisi o mutilati nella Striscia, inclusi 1000 neonati, fame continua a dilagare" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Nick Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori, gli Obama: Dovevamo incontrarli quella sera; Omicidio Reiner, il figlio sporco di sangue in hotel. Michelle Obama: “Dovevamo vederli quella sera”; Michelle Obama su Rob e Michele Reiner: «Dovevamo vederli proprio quella sera»; “Dovevamo vedere Reiner il giorno che è stato ucciso”. “Dovevamo incontrare i Reiner la sera in cui sono stati uccisi”: la rivelazione choc di Barack e Michelle Obama - L'ex first lady Michelle rivela che lei e Barack avrebbero dovuto incontrare la coppia uccisa dal figlio la sera del 14 dicembre ... ilfattoquotidiano.it

Spettacolo Michelle Obama: «Dovevamo vederli quella sera». Il racconto shock sulla morte di Rob e Michele Reiner - L'ex First Lady e Barack Obama avevano un appuntamento con il regista e la moglie proprio il giorno in cui sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles. bluewin.ch

L’ultimo weekend di Rob Reiner e Michele Singer - Sabato sera erano a una festa a casa di Conan O’Brien insieme al figlio, e domenica avrebbero dovuto incontrare gli Obama ... ilpost.it

