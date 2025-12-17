Dove vedere Perugia-Sada Cruzeiro in tv Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in tv e streaming la sfida tra Perugia e Sada Cruzeiro, valida per il Mondiale per club 2025 di volley maschile. Dopo le prime vittorie contro Swehly e Osaka, la squadra italiana si prepara a sfidare i campioni brasiliani, detentori del titolo. Ecco orari, programma e tutte le modalità per non perdere neanche un minuto di questa importante partita.

© Oasport.it - Dove vedere Perugia-Sada Cruzeiro in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming Dopo aver esordito contro i poco quotati libici dello Swehly e aver incrociato gli ostici giapponesi dell'Osaka Blueton, Perugia chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile affrontando i temibilissimi brasiliani del Sada Cruzeiro, detentori del titolo iridato l'appuntamento dopo aver sconfitto Trento nella finale della passata edizione. L'appuntamento è per giovedì 18 dicembre (ore 14.00 italiane) a Belem (Brasile), si tratta di una sfida decisiva per il primo posto nel girone e per la qualificazione alle semifinali di sabato. Questa partita ci dirà di più sulle ambizioni della corazzata umbra, che punta a conquistare il trofeo per la terza volta nella propria storia dopo i sigilli del 2022 e 2023.

LIVE Perugia-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: i giapponesi hanno battuto il Sada Cruzeiro

Il Mondiale per club maschile di pallavola è una cosa tra squadre italiane e Cruzeiro - Al Mondiale per club partecipano le squadre vincitrici (e alcune seconde classificate) delle principali competizioni continentali per club.

