Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Se ti sei perso l’ultima puntata di Striscia la Notizia, nessun problema. Dopo l’edizione serale del Tg5, il popolare tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda su Canale 5. Ecco come e dove puoi vedere la replica, per non perdere neanche un colpo su tutte le inchieste e le risate che il programma offre.

Ieri sera, subito dopo la fine dell'edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 17 Dicembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 17 Dicembre in TV e streaming. La replica dell'ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.

