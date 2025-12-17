Dove vedere in tv oggi Roma-Sankt Pölten Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in diretta la partita Roma-Sankt Pölten, valida per la Champions League femminile 2026. Alle 21:00 di oggi, le giallorosse scenderanno in campo nell'ultima giornata della fase a gironi. Trova orario, programma e modalità di streaming per non perdere questo importante match.

Oggi, alle ore 21:00, la Roma affronterà il sesto e ultimo impegno della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile 2025-2026. Le giallorosse affronterà il St. Pölten in un confronto nel quale c’è la voglia di lasciare il segno in una rassegna che non ha regalato soddisfazioni alla formazione allenata da Luca Rossettini. La compagine capitolina è stata matematicamente eliminata, in conseguenza del pesantissimo ko dello Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea. Un 6-0 per il club inglese, che ha così ottenuto il 23° risultato utile consecutivo nella fase a gironicampionato della massima competizione europea. Oasport.it

