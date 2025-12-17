Dove vedere in tv oggi Partizan-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in diretta tv e streaming la sfida tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega 2025-2026. Un appuntamento importante per la squadra di Dusko Ivanovic, impegnata in trasferta in un ambiente particolarmente caldo e difficile. Ecco orario, programma e tutte le informazioni utili per non perdere l'incontro.

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming Trasferta calda, anzi caldissima per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. La squadra di Dusko Ivanovic affronta uno dei campi più caldi d'Europa, quello del Partizan Belgrado, contando di sbloccare una tradizione stagionale che, lontano da casa, per ora non gira bene. Tanti i ricordi di gioventù e meno di gioventù tra queste due formazioni, che compongono assieme pezzi importanti di storia della pallacanestro europea. Le V nere intendono prendersi qualche rivincita dopo il passaggio alla Virtus Arena dell'Hapoel Tel Aviv e la sfida non andata secondo i piani a Milano. Il Partizan arriva da due successi in serie, ma sta cambiando stile di gioco anche a seguito del cambio coach (e, va detto, non è un brutto vedere, anzi).

