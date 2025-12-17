Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:00, lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella ospita il match tra Juventus e Manchester United, valido per l'ultimo turno della Champions League femminile 2025-2026. Scopri orario, programma e modalità di streaming per seguire questa importante sfida europea.

dove vedere in tv oggi juventus manchester united champions league calcio femminile 2026 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

Che sfida questa sera a Biella! Manca sempre meno a Juventus-Manchster United, sesto ed ultimo turno valido per il girone unico della  Champions League 2025-2026 di calcio femminile in programma alle 21:00 presso lo stadio La Marmora-Pozzo. Attenzione perché potrebbe rivelarsi uno dei match europei più importanti per la storia delle bianconere. Sì perché, in palio, c’è un posto diretto per i quarti di finale senza dover passare dai play-off (comunque garantiti). La squadra di Massimiliano Canzi al momento si trova al quarto posto con dieci punti – gli stessi di Real Madrid e Bayern Monaco, rispettivamente quinta e sesta – complice la brillante vittoria della scorsa settimana contro il St. Oasport.it

Leggi anche: Juventus Women, info utili e dettagli per i biglietti delle partite con Lione e Manchester United in Champions League. Come e dove acquistarli

Leggi anche: Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona oggi, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SFRUTTIAMO LA SUPERCOPPA GOOD MORNING JUVENTUS

Video SFRUTTIAMO LA SUPERCOPPA GOOD MORNING JUVENTUS

vedere tv oggi juventusDove vedere Juventus-Pafos oggi in tv: i canali della partita, stasera nessuna diretta gratis - La gara della Juventus non si può guardare live in chiaro e gratis, ma bensì solamente con un abbonamento. goal.com

vedere tv oggi juventusJuventus – Roma: dove vedere la partita in TV e streaming - È una sfida che accende il campionato, sposta gli equilibri nella corsa all’Europa e mette di fronte ... funweek.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.