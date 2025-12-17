Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera alle 21:00, lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella ospita il match tra Juventus e Manchester United, valido per l'ultimo turno della Champions League femminile 2025-2026. Scopri orario, programma e modalità di streaming per seguire questa importante sfida europea.

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming Che sfida questa sera a Biella! Manca sempre meno a Juventus-Manchster United, sesto ed ultimo turno valido per il girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile in programma alle 21:00 presso lo stadio La Marmora-Pozzo. Attenzione perché potrebbe rivelarsi uno dei match europei più importanti per la storia delle bianconere. Sì perché, in palio, c’è un posto diretto per i quarti di finale senza dover passare dai play-off (comunque garantiti). La squadra di Massimiliano Canzi al momento si trova al quarto posto con dieci punti – gli stessi di Real Madrid e Bayern Monaco, rispettivamente quinta e sesta – complice la brillante vittoria della scorsa settimana contro il St. Oasport.it Leggi anche: Juventus Women, info utili e dettagli per i biglietti delle partite con Lione e Manchester United in Champions League. Come e dove acquistarli Leggi anche: Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona oggi, Champions League calcio: orario, programma, streaming Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. SFRUTTIAMO LA SUPERCOPPA GOOD MORNING JUVENTUS Dove vedere Juventus-Pafos oggi in tv: i canali della partita, stasera nessuna diretta gratis - La gara della Juventus non si può guardare live in chiaro e gratis, ma bensì solamente con un abbonamento. goal.com

Juventus – Roma: dove vedere la partita in TV e streaming - È una sfida che accende il campionato, sposta gli equilibri nella corsa all’Europa e mette di fronte ... funweek.it

Dite la verità: quanto avevate bisogno di vedere un'atmosfera così oggi Fermatevi un attimo dalla corsa ai regali e dallo stress di dicembre. Respirate. Al Birrificio Baia Flaminia il Natale è entrato nel vivo, e non parliamo solo dell'albero... ma di quel calore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.