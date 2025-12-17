Dove si stanno allenando Sinner Musetti Berrettini e gli altri azzurri in top100 | dove debutteranno
Durante l'off-season, i tennisti italiani del circuito ATP, tra cui Sinner, Musetti e Berrettini, si preparano nelle migliori strutture per affrontare al meglio la nuova stagione. Il lavoro di preparazione continua con impegno, puntando a migliorare le proprie performance e a debuttare con slancio nei prossimi tornei.
Si procede col lavoro. Si è nel pieno della off-season per quanto concerne i tennisti del circuito ATP. Ci si prepara in vista della prossima stagione, che inizierà molto presto, pensando soprattutto agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 18 gennaio. Diversi i percorsi che affronteranno i giocatori italiani, per essere pronti all’appuntamento di Melbourne e dell’intera annata. Jannik Sinner è a Dubai già da due settimane circa, allenandosi alle alte temperature della città degli Emirati Arabi Uniti per abituarsi alle condizioni australiane e, in generale, accrescere la sua capacità aerobica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Atp Vienna 2025: Sinner, Musetti e Berrettini in campo oggi. Programma, orari e dove vederli in tv
Leggi anche: Matteo Berrettini: “Capisco le scelte di Sinner e Musetti. Io non ho un ruolo diverso dagli altri”
Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti Highlights 2025 US Open Quarterfinal
Dove si allenano Sinner, Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte - Dopo qualche giorno di meritato riposo al termine di un'annata agonistica logorante, i tennisti si sono già rimessi al lavoro per preparare la prossima ... oasport.it
Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, per Sonego Lorenzo può essere il nuovo Big3: “Ma occhio a Fonseca” - Secondo Lorenzo Sonego il nuovo terzo incomodo nella rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe essere Lorenzo Musetti, oltre a Joao Fonseca ... sport.virgilio.it
#Gasperini: “Sono contento per #Ferguson che ha fatto bene, per #Pisilli che ha avuto più spazio. Bisogna però aumentare sempre di più per quando il livello si alza, globalmente si stanno allenando bene” #ASRoma #RomaComo #SerieA x.com
Buon Natale da Sam e dalle renne di Babbo Natale che si stanno allenando per il Giro di Natale FOTO N19 Samson Aprile @samson_aprile #nataledaindossare #contestdinatale2025 #allianzpampirioepartner - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.