Dove si stanno allenando Sinner Musetti Berrettini e gli altri azzurri in top100 | dove debutteranno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'off-season, i tennisti italiani del circuito ATP, tra cui Sinner, Musetti e Berrettini, si preparano nelle migliori strutture per affrontare al meglio la nuova stagione. Il lavoro di preparazione continua con impegno, puntando a migliorare le proprie performance e a debuttare con slancio nei prossimi tornei.

dove si stanno allenando sinner musetti berrettini e gli altri azzurri in top100 dove debutteranno

© Oasport.it - Dove si stanno allenando Sinner, Musetti, Berrettini e gli altri azzurri in top100: dove debutteranno

Si procede col lavoro. Si è nel pieno della off-season per quanto concerne i tennisti del circuito ATP. Ci si prepara in vista della prossima stagione, che inizierà molto presto, pensando soprattutto agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 18 gennaio. Diversi i percorsi che affronteranno i giocatori italiani, per essere pronti all’appuntamento di Melbourne e dell’intera annata. Jannik Sinner è a Dubai già da due settimane circa, allenandosi alle alte temperature della città degli Emirati Arabi Uniti per abituarsi alle condizioni australiane e, in generale, accrescere la sua capacità aerobica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Atp Vienna 2025: Sinner, Musetti e Berrettini in campo oggi. Programma, orari e dove vederli in tv

Leggi anche: Matteo Berrettini: “Capisco le scelte di Sinner e Musetti. Io non ho un ruolo diverso dagli altri”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti Highlights 2025 US Open Quarterfinal

Video Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti Highlights 2025 US Open Quarterfinal

stanno allenando sinner musettiDove si allenano Sinner, Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte - Dopo qualche giorno di meritato riposo al termine di un'annata agonistica logorante, i tennisti si sono già rimessi al lavoro per preparare la prossima ... oasport.it

stanno allenando sinner musettiMusetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, per Sonego Lorenzo può essere il nuovo Big3: “Ma occhio a Fonseca” - Secondo Lorenzo Sonego il nuovo terzo incomodo nella rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe essere Lorenzo Musetti, oltre a Joao Fonseca ... sport.virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.