Dove si stanno allenando Sinner Musetti Berrettini e gli altri azzurri in top100 | dove debutteranno

Durante l'off-season, i tennisti italiani del circuito ATP, tra cui Sinner, Musetti e Berrettini, si preparano nelle migliori strutture per affrontare al meglio la nuova stagione. Il lavoro di preparazione continua con impegno, puntando a migliorare le proprie performance e a debuttare con slancio nei prossimi tornei.

Si procede col lavoro. Si è nel pieno della off-season per quanto concerne i tennisti del circuito ATP. Ci si prepara in vista della prossima stagione, che inizierà molto presto, pensando soprattutto agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 18 gennaio. Diversi i percorsi che affronteranno i giocatori italiani, per essere pronti all’appuntamento di Melbourne e dell’intera annata. Jannik Sinner è a Dubai già da due settimane circa, allenandosi alle alte temperature della città degli Emirati Arabi Uniti per abituarsi alle condizioni australiane e, in generale, accrescere la sua capacità aerobica. 🔗 Leggi su Oasport.it

