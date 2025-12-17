‘Dove si incontrano le acque’ e ‘Abcasia’ | la vera storia del Novecento non è finita con la caduta del Muro
Due libri, ‘Dove si incontrano le acque’ e ‘Abcasia’, offrono una prospettiva approfondita sul Novecento, esplorando le complesse realtà post-sovietiche e post-jugoslave. Attraverso narrazioni che attraversano confini e identità, queste opere svelano come la storia ufficiale si intrecci con le vite di chi vive ai margini delle linee tracciate sulle cartine.
Due libri, due bussole per orientarsi nel labirinto post-sovietico e post-jugoslavo, là dove la Storia, quella con la S maiuscola dei Trattati e delle Geopolitiche, si scontra con la minuscola, ma ben più sanguigna, delle esistenze spezzate e delle identità refrattarie a ogni riga di confine tracciata su una cartina da qualche burocrate annoiato. Dove si incontrano le acque di Jean-Arnault Dérens e Laurent Geslin (traduzione di Daniela Almansi; Keller Editore), e Abcasia di Wojciech Górecki (traduzione di Marco Vanchetti; Keller Editore) non sono semplici reportage di viaggio, ma anatomie necessarie di un’Europa che si è voltata dall’altra parte, preferendo il comfort del proprio ombelico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
