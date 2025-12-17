Dove comprare un bilocale a Bologna a meno di 200 mila euro ancora per poco

Se desideri acquistare un bilocale a Bologna con meno di 200 mila euro, questa è ancora una possibilità, ma il mercato si sta muovendo rapidamente. In questo articolo, analizziamo le zone più accessibili e le opportunità attuali per chi cerca un investimento o una prima casa nel capoluogo emiliano.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.