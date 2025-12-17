Dove comprare un bilocale a Bologna a meno di 200 mila euro ancora per poco

Se desideri acquistare un bilocale a Bologna con meno di 200 mila euro, questa è ancora una possibilità, ma il mercato si sta muovendo rapidamente. In questo articolo, analizziamo le zone più accessibili e le opportunità attuali per chi cerca un investimento o una prima casa nel capoluogo emiliano.

Comprare casa a Bologna con un budget sotto i 200 mila euro è ancora possibile, ma la finestra di opportunità si sta rapidamente restringendo. I dati più recenti del Dossier Nomisma sul mercato immobiliare bolognese e le Statistiche catastali 2024 dell’Agenzia delle entrate raccontano una città. Bolognatoday.it

