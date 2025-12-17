Désiré Doué si distingue per le sue performance nelle sfide decisive, dimostrando una crescita costante sotto pressione. In vista della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, il talento parigino si prepara a mettere in mostra le sue qualità, confermando di essere uno dei giocatori più interessanti da seguire in questa fase decisiva.

© Ilnapolista.it - Doué è più forte quando è sotto pressione, è ossessionato dalla vittoria come Mbappé (L’Equipe)

Il Psg affronterà alle 18 il Flamengo per la finale di Coppa Intercontinentale. Tra i calciatori parigini da osservare c’è sicuramente Désiré Doué, che nelle partite importanti sembra tirare fuori il meglio di sé. Doué come Mbappé, ossessionati dalla vittoria. L’Equipe scrive: La scorsa estate, quando Désiré Doué aveva appena portato al Psg, con una sontuosa doppietta, la prima Champions League, diversi evocavano il caso del giovane parigino: «In questa cosa che è ossessionato dalla vittoria, assomiglia a Mbappé è pazzesco. Sono entrambi robot», diceva uno di loro con ammirazione. Doué è cresciuto guardando le partite di Neymar e della stella del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

