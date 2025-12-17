Doué è più forte quando è sotto pressione è ossessionato dalla vittoria come Mbappé L’Equipe

Désiré Doué si distingue per le sue performance nelle sfide decisive, dimostrando una crescita costante sotto pressione. In vista della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, il talento parigino si prepara a mettere in mostra le sue qualità, confermando di essere uno dei giocatori più interessanti da seguire in questa fase decisiva.

© Ilnapolista.it - Doué è più forte quando è sotto pressione, è ossessionato dalla vittoria come Mbappé (L’Equipe)

Il Psg affronterà alle 18 il Flamengo per la finale di Coppa Intercontinentale. Tra i calciatori parigini da osservare c’è sicuramente Désiré Doué, che nelle partite importanti sembra tirare fuori il meglio di sé. Doué come Mbappé, ossessionati dalla vittoria. L’Equipe scrive: La scorsa estate, quando Désiré Doué aveva appena portato al Psg, con una sontuosa doppietta, la prima Champions League, diversi evocavano il caso del giovane parigino: «In questa cosa che è ossessionato dalla vittoria, assomiglia a Mbappé è pazzesco. Sono entrambi robot», diceva uno di loro con ammirazione. Doué è cresciuto guardando le partite di Neymar e della stella del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

