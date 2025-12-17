Doppia stretta sulle pensioni | tempi più lunghi fino a 6 mesi E il riscatto della laurea varrà molto meno | Fisco imprese | le novità

Il governo ha approvato un maxi emendamento che introduce nuove restrizioni sulle pensioni, con tempi di attesa più lunghi fino a sei mesi e una riduzione del valore del riscatto della laurea. La misura mira a contenere la spesa previdenziale, generando un risparmio di circa 2 miliardi di euro entro il 2035, e coinvolge anche novità nel settore fiscale e delle imprese.

