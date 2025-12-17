Doppia stretta sulle pensioni | tempi più lunghi fino a 6 mesi E il riscatto della laurea varrà molto meno | Fisco imprese | le novità

Il governo ha approvato un maxi emendamento che introduce nuove restrizioni sulle pensioni, con tempi di attesa più lunghi fino a sei mesi e una riduzione del valore del riscatto della laurea. La misura mira a contenere la spesa previdenziale, generando un risparmio di circa 2 miliardi di euro entro il 2035, e coinvolge anche novità nel settore fiscale e delle imprese.

Manovra, stretta sulle pensioni anticipate: penalizzato chi esce prima - Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. unionesarda.it

Sfoglia la prima pagina di Gazzetta del Sud e… corri in edicola Per leggere vai su: https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ ll governo riscrive la manovra. Doppia stretta sulle pensioni Putin gela i sogni di pace: non cede sul Donbass e rifiuta la tregua di - facebook.com facebook

Manovra, dal 2032 doppia stretta sulle pensioni anticipate: finestra più lunga e “sconto” ridotto per il riscatto della laurea economymagazine.it/manovra-dal-20… #manovra #economymag x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.