Dopo una vita di lavoro nella loro Irlanda scelgono di godersi la pensione a Chieti | la storia di John ed Eva
John ed Eva, dopo una lunga carriera in Irlanda, hanno deciso di iniziare una nuova fase della loro vita trasferendosi a Chieti. La loro storia è un esempio di come il desiderio di tranquillità e nuove esperienze possa portare a scelte di vita diverse e stimolanti. Un racconto di avventura e scoperta nel cuore dell’Italia.
Dopo una vita di lavoro in Irlanda, il loro Paese, hanno deciso di trasferirsi in Italia per godersi la pensione e la loro scelta è caduta su Chieti. Protagonisti di questo cambio di vita sono i coniugi John ed Eva, che nei giorni scorsi sono stati accolti in Comune dal sindaco Diego Ferrara, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
