Dopo una vita di lavoro nella loro Irlanda scelgono di godersi la pensione a Chieti | la storia di John ed Eva

John ed Eva, dopo una lunga carriera in Irlanda, hanno deciso di iniziare una nuova fase della loro vita trasferendosi a Chieti. La loro storia è un esempio di come il desiderio di tranquillità e nuove esperienze possa portare a scelte di vita diverse e stimolanti. Un racconto di avventura e scoperta nel cuore dell’Italia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.