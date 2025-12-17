Dopo le rapine anche le truffe del finto incidente sull'Asse Mediano | due uomini denunciati

Negli ultimi tempi, sull'Asse Mediano si sono intensificate le truffe e le estorsioni, con i malviventi che sfruttano il pretesto del finto incidente per ingannare gli automobilisti. Dopo le rapine, questa nuova recrudescenza di attività illecite ha portato alla denuncia di due uomini che avevano messo in atto questa tecnica truffaldina, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità degli utenti della strada.

Dopo le rapine agli automobilisti, ora anche truffe ed estorsioni sull'Asse Mediano. Due uomini hanno messo in pratica la tecnica del "finto incidente" per spillare soldi ai malcapitati automobilisti e sono stati denunciati dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Rapine sull’asse mediano, il passaparola sui social: “Portate un portafogli finto” Leggi anche: Bimba morta sull’A5, si indaga per omicidio stradale: due automobilisti dopo incidente si sono dati alla fuga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Furti agli anziani con la truffa del finto carabiniere: 21 arresti a Milano, giro da 2,5 milioni di euro; Truffa e rapine, sgominata una banda con a capo una nonna di 96 anni; Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari; Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari. Truffa del finto carabiniere alla moglie di Vanzina, due anni al ladro che le rubò 150mila euro - Si finse carabiniere e convinse Federica Burger, moglie di Enrico Vanzina, a consegnare 150mila euro tra contanti e gioielli ... fanpage.it

Truffe del “finto carabiniere” per rubare, bottino di 2 milioni e mezzo: 16 arresti - Truffe e furti anche in provincia di Monza e Brianza, in azione un gruppo di matrice sinti con base operativa a ovest di Milano ... ilcittadinomb.it

Truffe e furti in casa, sgominata banda di 21 persone: in manette anche la 'nonna' 96enne a capo del gruppo - Le indagini sono partite nel 2023 da una serie di truffe ad anziani effettuate con la tecnica del finto carabiniere. milanotoday.it

LA TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE

Il suo video sui sardi e le rapine ai portavalori fece esplodere la polemica. Roberto Saviano torna a parlare della criminalità isolana dopo gli arresti per narcotraffico: «Difendere una terra non significa negare i fatti» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.