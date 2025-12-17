Dopo le minacce la sindaca di Termini Imerese incontra la donna sfrattata che le aveva augurato la morte

Dopo un'escalation di minacce via social, la sindaca di Termini Imerese ha deciso di incontrare la donna che le aveva augurato la morte, segnando un passo importante verso il confronto e la riconciliazione. Un gesto che testimonia la volontà di superare le tensioni e di affrontare le divergenze con dialogo e rispetto.

Dopo le minacce di morte via social la sindaca e la donna che le ha augurato il peggio si sono incontrate. Per la prima cittadina di Termini Imerese, Maria Terranova, il regalo di Natale più bello. La donna era stata sfrattata da un alloggio popolare che avrebbe occupato in modo illegittimo e aveva sfogato la sua rabbia sui social. " Dovete morire tutti, la prima la sindaca di Termini Imerese e.

