Dopo il successo di lunedì lo spettacolo natalizio di droni è pronto a tornare nel cielo sopra l' Arena

Dopo il grande successo di lunedì, lo spettacolo natalizio di droni torna a incantare il cielo di Verona. Il 15 dicembre, l’Arena si trasformerà in un palcoscenico luminoso, con una coreografia di droni sincronizzati che creeranno un’atmosfera magica e sorprendente. Tanti occhi rivolti verso l’alto per vivere un evento unico, capace di emozionare e affascinare grandi e piccini in una serata indimenticabile.

