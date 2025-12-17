Dopo il successo di lunedì lo spettacolo natalizio di droni è pronto a tornare nel cielo sopra l' Arena
Dopo il grande successo di lunedì, lo spettacolo natalizio di droni torna a incantare il cielo di Verona. Il 15 dicembre, l’Arena si trasformerà in un palcoscenico luminoso, con una coreografia di droni sincronizzati che creeranno un’atmosfera magica e sorprendente. Tanti occhi rivolti verso l’alto per vivere un evento unico, capace di emozionare e affascinare grandi e piccini in una serata indimenticabile.
Per la prima volta a Verona tanti nasi all’insù ad ammirare, nella serata di lunedì 15 dicembre, nel cielo sopra l’Arena, la coreografia di droni illuminati e sincronizzati che si è stagliata sull’anfiteatro dando vita ad uno spettacolo inedito e sorprendete.Uno speciale evento natalizio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
