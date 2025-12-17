Dopo il successo di lunedì lo spettacolo natalizio di droni è pronto a tornare nel cielo sopra l' Arena

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo di lunedì, lo spettacolo natalizio di droni torna a incantare il cielo di Verona. Il 15 dicembre, l’Arena si trasformerà in un palcoscenico luminoso, con una coreografia di droni sincronizzati che creeranno un’atmosfera magica e sorprendente. Tanti occhi rivolti verso l’alto per vivere un evento unico, capace di emozionare e affascinare grandi e piccini in una serata indimenticabile.

Immagine generica

Per la prima volta a Verona tanti nasi all’insù ad ammirare, nella serata di lunedì 15 dicembre, nel cielo sopra l’Arena, la coreografia di droni illuminati e sincronizzati che si è stagliata sull’anfiteatro dando vita ad uno spettacolo inedito e sorprendete.Uno speciale evento natalizio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Sinner può tornare numero uno prima delle Atp Finals: come cambia il ranking dopo il successo a Pechino

Leggi anche: Dopo la reunion agli Emmy, Lauren Graham e Alexis Bledel non escludono la possibilità di tornare nei panni di Lorelai e Rory Gilmore: forse per un film natalizio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.