Dopo il Grande Fratello guadagnavo dai 50 ai 100 milioni di lire a serata per stare seduta in discoteca Avevo un senso di vuoto | lo rivela Marina La Rosa

Marina La Rosa, celebre protagonista del “Grande Fratello” 2000, rivela le difficoltà vissute dopo la partecipazione al reality. Con un passato di guadagni considerevoli in discoteca, ha affrontato un senso di vuoto e insoddisfazione, mettendo in luce le sfide emotive legate alla fama improvvisa e alle aspettative del mondo dello spettacolo.

È stata una delle protagoniste indiscusse del “ Grande Fratello ” nel 2000, dove è arrivata seconda dietro la vincitrice Cristina Plevani. Marina La Rosa ha raccontato ieri, martedì 16 dicembre, a “ È sempre Cartabianca ” su Retequattro cosa è accaduto dopo quella esperienza e di come la sua vita sia cambiata. “Quando ho fatto questo reality ci chiamavano una serie di locali, di discoteche. – ha spiegato a Bianca Berlinguer l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ – Andavo lì e mi sedevo su un divanetto. Stavo un’ora del mio tempo e guadagnavo 50 milioni. Poi dipendeva dalla Serata, la Serata di Capodanno, 100 milioni di lire, allora c’erano le lire ce le ricordiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

