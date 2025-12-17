Dopo 10 anni vorrei mia figlia a Natale

Dopo un decennio, un genitore esprime il desiderio di riavere sua figlia a Natale. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e coinvolto anche la presidente del Consiglio, che, a conoscenza della situazione, si è impegnata personalmente per la famiglia coinvolta, dimostrando vicinanza e sostegno in un momento delicato.

"La presidente del Consiglio, che è a conoscenza della vicenda, si è spesa per la famiglia nel bosco. Perché non si deve spendere anche per Emilio Vincioni e sua figlia? Chiedo che la bimba possa venire in Italia per dei periodi, che le venga insegnato l'italiano e che possa insistere anche io sulla sua educazione". A lanciare l'appello è il sassoferratese Emilio Vincioni a margine dell'interrogazione presentata dal consigliere regionale Giacomo Rossi, ieri. Vincioni è tornato a chiedere la possibilità di rivedere sua figlia, che da dieci anni si trova in Grecia con la mamma, ex moglie dell'uomo.

