Dono di Natale da Checco Zalone stasera videomessaggio su Mediaset a reti unificate
Questa sera, alle ore 21.00, un evento speciale unirà tutti i canali Mediaset: Checco Zalone sorprenderà il suo pubblico con un videomessaggio natalizio. Un dono televisivo che renderà ancora più magica la notte delle festività, coinvolgendo spettatori di ogni età in un momento di allegria e solidarietà. Non perdete questa occasione unica di condividere un messaggio di gioia firmato dal celebre artista pugliese.
(Adnkronos) – Questa sera Checco Zalone farà un regalo al suo pubblico. Alle ore 21.00 tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20, trasmetteranno un suo ‘video-messaggio’ molto speciale. Un dono di Natale anticipato in attesa dell’arrivo al cinema . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Meno male che è Natale -Checco Zalone-
