Donne che ce l’hanno fatta La presidente di Alaus premiata a Pavia | Momento emozionante

La dottoressa Eugenia Chiapparini, presidente dell’Associazione Alaus di Lodi, è stata premiata sabato 13 dicembre presso l’Università di Pavia con il riconoscimento “Donne che ce l’hanno fatta”. Un momento di grande emozione che celebra il suo percorso di successo e impegno.

La dottoressa Eugenia Chiapparini, presidente dell’Associazione “Alaus” di Lodi, ha ricevuto sabato scorso, 13 dicembre, nell’Aula “Ugo Foscolo” dell’Università di Pavia il premio intitolato “Donne che ce l’hanno fatta”. Il riconoscimento le è stato assegnato "per aver promosso i valori del rispetto, della dignità e dell’educazione in ambito sociale e nelle scuole, con particolare attenzione alla lotta contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere". Il Premio “Donne che ce l’hanno fatta” è un riconoscimento importante conferito da Stati Generali delle Donne, Sportello Donne e Fondazione Gaia, per valorizzare donne intraprendenti che con tenacia hanno saputo infrangere il proprio “soffitto di cristallo”, superare le avversità e raggiungere posizioni di leadership, diventando ispirazione per le nuove generazioni. Ilgiorno.it

