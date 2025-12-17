Donnarumma vince il premio di miglior portiere del mondo senza votarsi | gesto di vera sportività
Gianluigi Donnarumma conquista il premio di miglior portiere del mondo senza votarsi, dimostrando grande sportività. Per la prima volta, il portiere italiano ha ricevuto il riconoscimento FIFA The Best 2025, sottolineando il suo talento e il rispetto nel mondo del calcio. Un traguardo importante che celebra le sue prestazioni eccellenti e il valore dello spirito sportivo.
Gianluigi Donnarumma ha vinto per la prima volta il premio di miglior portiere della stagione. Donnarumma ha vinto il FIFA the Best 2025 senza votarsi. Il capitano dell'Italia ha votato altri tre portieri al posto suo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
