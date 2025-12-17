Donnarumma vince il premio di miglior portiere del mondo senza votarsi | gesto di vera sportività

Gianluigi Donnarumma conquista il premio di miglior portiere del mondo senza votarsi, dimostrando grande sportività. Per la prima volta, il portiere italiano ha ricevuto il riconoscimento FIFA The Best 2025, sottolineando il suo talento e il rispetto nel mondo del calcio. Un traguardo importante che celebra le sue prestazioni eccellenti e il valore dello spirito sportivo.

Super Gigio Donnarumma miglior portiere del mondo per la Fifa. Premiato in Qatar. Tutti i vincitori del prestigioso The Best 2025 - Il portiere e capitano della Nazionale di Gattuso (ora al Manchester City di Guardiola) ha bissato il successo nel premio Yashin al pallone d’oro. blitzquotidiano.it

vince il premio The Best FIFA Men’s Goalkeeper ai FIFA The Best Awards #Tuttosport #Donnarumma #TheBest - facebook.com facebook

