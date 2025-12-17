Donnarumma miglior portiere del 2025 per la FIFA Infantino esulta e rilancia il paragone | È il degno successore di Buffon!

Donnarumma è stato riconosciuto come il miglior portiere del 2025 dalla FIFA, suscitando entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. Infantino ha commentato con entusiasmo, paragonandolo a Buffon, sottolineando la sua crescita e il suo ruolo di spicco nel panorama calcistico internazionale.

Donnarumma eletto miglior portiere del 2025 per la FIFA, Gianni Infantino ha parlato così del paragone con Gianluigi Buffon. La bacheca del calcio italiano torna a splendere sul palcoscenico internazionale più prestigioso. Gianluigi Donnarumma, attuale estremo difensore del Manchester City e pilastro della Nazionale Italiana, si è aggiudicato il premio FIFA The Best Goalkeeper 2025. Un riconoscimento che sancisce definitivamente lo status del classe '99 come numero uno al mondo, al termine di un'annata calcistica semplicemente irripetibile. Una stagione da incorniciare: dal Triplete al Tetto del Mondo.

