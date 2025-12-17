Donna investita mentre attraversa la strada | è in prognosi riservata

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in via Cavone a Piano di Sorrento. L’incidente è avvenuto ieri sera, richiedendo l’intervento dei carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sorrento. La donna si trova attualmente in prognosi riservata.

Ieri in tarda serata i carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sorrento sono intervenuti in via Cavone a Piano di Sorrento per un incidente stradale.Una 77enne del posto, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata investita da un uomo in scooter.La donna è stata portata all'ospedale San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

