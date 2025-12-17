Domiciliari e braccialetto elettronico per il piromane di via Grego

Un uomo accusato di aver appiccato incendi in via Grego è stato sottoposto agli arresti domiciliari, invece del carcere, in attesa dell'installazione del braccialetto elettronico. La decisione evidenzia le misure alternative adottate nel procedimento giudiziario, garantendo comunque la sorveglianza e il rispetto delle norme di sicurezza.

© Triesteprima.it - Domiciliari e braccialetto elettronico per il piromane di via Grego Il presunto piromane va ai domiciliari e attenderà il braccialetto elettronico a casa sua, non in carcere. È stato convalidato stamattina dal giudice Manila Salvà l'arresto di Marco Zaccaria, il trentenne triestino ritenuto responsabile di oltre una trentina di incendi in vari rioni della città.

