Domiciliari e braccialetto elettronico per il piromane di via Grego

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver appiccato incendi in via Grego è stato sottoposto agli arresti domiciliari, invece del carcere, in attesa dell'installazione del braccialetto elettronico. La decisione evidenzia le misure alternative adottate nel procedimento giudiziario, garantendo comunque la sorveglianza e il rispetto delle norme di sicurezza.

domiciliari e braccialetto elettronico per il piromane di via grego

© Triesteprima.it - Domiciliari e braccialetto elettronico per il piromane di via Grego

Il presunto piromane va ai domiciliari e attenderà il braccialetto elettronico a casa sua, non in carcere. È stato convalidato stamattina dal giudice Manila Salvà l’arresto di Marco Zaccaria, il trentenne triestino ritenuto responsabile di oltre una trentina di incendi in vari rioni della città. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Riesce ad evadere dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico: catturato in città

Leggi anche: Pensionata finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo le liti con la nuora; ha 85 anni… Succede ad Aquino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caltagirone, Carabinieri incastrano un 32 enne che aveva compiuto un furto in via Luigi Sturzo

Video Caltagirone, Carabinieri incastrano un 32 enne che aveva compiuto un furto in via Luigi Sturzo

domiciliari braccialetto elettronico piromaneHa il braccialetto elettronico da un giorno e si avvicina alla ex: arrestato - Un uomo di 49 anni è stato arrestato perchè si è avvicinato alla ex nonostante il divieto: aveva il braccialetto elettronico da un giorno. veronaoggi.it

Ascoli, domiciliari e braccialetto elettronico: un ex pizzaiolo stalker davanti al gup - ASCOLI Conosce una ragazza su un famoso sito di incontri e la perseguita fino a quando non viene arrestato e posto ai domiciliari con l'uso del braccialetto. corriereadriatico.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.