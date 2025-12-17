Domenica arbitra Luca De Angeli si rivede Rizzetta
Domenica si torna in campo con la sfida Ascoli-Campobasso, che chiuderà la prima metà del campionato dei bianconeri di Tomei. La partita, in programma alle 12.30 allo stadio Del Duca, sarà arbitrata da Luca De Angeli della sezione di Milano.
Ascoli-Campobasso, la sfida che domenica (avvio alle 12.30 allo stadio Del Duca) chiuderà la prima metà del cammino fatto registrare dai bianconeri di Tomei, sarà diretta dall’arbitro Luca De Angeli della sezione di Milano. Il fischietto lombardo potrà vantare l’ausilio degli assistenti Salvatore Nicosia di Saronno e Pio Carlo Cataneo di Foggia. Il quarto uomo ufficiale, invece, sarà Gianluca Guitaldi di Rimini. Il ruolo di operatore Fvs spetterà a Fabio D’Ettorre di Lanciano. Un solo precedente per De Angeli che ha incrociato la strada del Picchio in occasione del derby con la Vis Pesaro della passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ascoli-Campobasso, arbitra De Angelis di Milano. Info biglietti - Campobasso, 19esima giornata Serie C, girone B, è in programma domenica 21 dicembre, alle ore 12:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.
