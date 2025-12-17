Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running

Il 21 dicembre a Bergamo si terrà la prima edizione della Babbo Running, una divertente corsa non competitiva in costume natalizio. Partendo da ChorusLife, il percorso attraverserà le suggestive zone di Città Bassa e Città Alta, regalando un’atmosfera magica e festosa. Un’occasione unica per vivere la città in modo diverso, tra allegria, spirito natalizio e tanta voglia di divertirsi.

© Ecodibergamo.it - Domenica 21 dicembre a Bergamo si corre la Babbo Running LA MANIFESTAZIONE. Domenica 21 dicembre ChorusLife ospita per la prima volta la Babbo Running, la corsa non competitiva in costume da Babbo Natale che attraverserà Città Bassa e Città Alta. Un evento aperto a tutti tra sport, musica e animazione, con partenza e arrivo nella nuova location e un forte messaggio solidale a sostegno delle Fondazioni Veronesi e Arrtet.

BABBO RUNNING - 21 DICEMBRE DAL CHORUS LIFE BG

