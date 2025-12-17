Dodici mesi di ricette coi detenuti del Bassone

Un anno di sperimentazioni culinarie tra i detenuti del Bassone, con l’obiettivo di selezionare ricette e ingredienti efficaci da condividere al di fuori del carcere. Un percorso di crescita e condivisione attraverso il cibo, che ha portato alla creazione di un ricettario da replicare e diffondere.

Un lavoro di un anno, portato avanti provando ricette e ingredienti, scegliendo quelle meglio riuscite da poter consigliare e replicare fuori dal carcere. È il calendario Cucinare al fresco, realizzato dai detenuti del carcere Bassone di Como, facendo i conti con le difficoltà di trovare gli ingredienti desiderati per ottenere i risultati migliori, e cercando di ottimizzare ciò che producono gli orti interni, da loro stessi coltivati. Il progetto prosegue ormai da anni all'interno della casa circondariale di Como, e quest'anno è sfociato in un calendario da tavolo, realizzato con il sostegno dell' Ordine degli Avvocati di Como e della Camera Penale di Como e Lecco.

Cucinare al fresco: il calendario con un anno di ricette dei detenuti del Bassone di Como - Il progetto, che da anni prosegue all'interno della casa circondariale di Como, è stato reso possibile dal sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Como e della Camera Penale di Como e Lecco ... msn.com

