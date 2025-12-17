Docenti Tutor coordinatori di tirocinio percorsi abilitanti | 4.398 il 2025 26 Previsto esonero o semiesonero dal servizio
Nel biennio 2025/26, saranno circa 4.398 i docenti tutor coordinatori di tirocinio per i percorsi abilitanti, con possibilità di esonero o semiesonero dal servizio. Il MUR ha stabilito un contingente regionale per l’utilizzo di personale docente in questa funzione, consentendo fino al 50% di esonero dall’insegnamento per lo svolgimento degli incarichi presso i Centri.
Il MUR ha determinato il contingente massimo complessivo su base regionale di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i Centri.
