Docenti Tutor coordinatori di tirocinio percorsi abilitanti | 4.398 il 2025 26 Previsto esonero o semiesonero dal servizio

Nel biennio 2025/26, saranno circa 4.398 i docenti tutor coordinatori di tirocinio per i percorsi abilitanti, con possibilità di esonero o semiesonero dal servizio. Il MUR ha stabilito un contingente regionale per l’utilizzo di personale docente in questa funzione, consentendo fino al 50% di esonero dall’insegnamento per lo svolgimento degli incarichi presso i Centri.

Il MUR ha determinato il contingente massimo complessivo su base regionale di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore presso i Centri. L'articolo Docenti Tutor coordinatori di tirocinio percorsi abilitanti: 4.398 il 202526. Previsto esonero o semiesonero dal servizio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Percorsi abilitanti docenti: appello alle scuole per il tirocinio. Ecco quali attività sono utili

Leggi anche: Percorsi abilitanti docenti 2025/26: il MUR dà le indicazioni alle Università. Offerte formative entro il 24 ottobre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Tirocinio del TFA sostegno. La 1 sfida

Tutor coordinatori dei corsi abilitanti, previsti 1.466 esoneri e 2.932 semiesoneri: il decreto - Il Ministero ha pubblicato il Decreto per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutorial ... tecnicadellascuola.it