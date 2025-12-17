Docenti dell' anno e ' Alfieri' dell' Università | tutte le nomine dell' anno accademico 2024-2025

Scopri le eccellenze dell’Università di Pisa nell’anno accademico 2024-2025. Cinquantadue docenti dell’anno e dieci alfieri sono stati riconosciuti per il loro impegno e contributo alla formazione e alla ricerca. Un’occasione per celebrare il talento e la dedizione che rendono grande l’ateneo toscano. Ecco tutte le nomine e i premi assegnati, simboli di eccellenza e passione accademica.

Cinquantadue docenti dell’anno e dieci alfieri premiati all’Università di Pisa per l’anno accademico appena trascorso. La cerimonia, aperta dai saluti del Rettore Riccardo Zucchi, del prorettore per la Didattica Giovanni Paoletti si è svolta mercoledì 17 dicembre alle ore 11 nell’Aula Magna Nuova. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

