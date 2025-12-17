Do you realize? lo speciale concerto di Natale di Flame Parade

Il 19 dicembre 2025, il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà “Do you realize?”, il concerto di Natale di Flame Parade, ultimo appuntamento della decima edizione della rassegna

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento per la decima edizione della Rassegna "Materiali In Scena", organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: venerdì 19 Dicembre, alle ore 21:30 al Teatro Comunale, verrà presentato . L’evento fu presentato con grande successo anche l’anno scorso, ma questa seconda edizione è completamente inedita. Uno spettacolo di Natale in cui la band valdarnese, formata da Letizia Bonchi (voce, tastiere, violino), Marco Zampoli (voce e chitarra), Francesco Agozzino (chitarra), Mattia Calosci (basso), Damien Carlucci (batteria), porterà nuovi scenari, letture e canzoni originali e nuove interpretazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

