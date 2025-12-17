Do you realize? lo speciale concerto di Natale di Flame Parade
Il 19 dicembre 2025, il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà “Do you realize?”, il concerto di Natale di Flame Parade, ultimo appuntamento della decima edizione della rassegna
Arezzo, 17 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento per la decima edizione della Rassegna "Materiali In Scena", organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: venerdì 19 Dicembre, alle ore 21:30 al Teatro Comunale, verrà presentato . L’evento fu presentato con grande successo anche l’anno scorso, ma questa seconda edizione è completamente inedita. Uno spettacolo di Natale in cui la band valdarnese, formata da Letizia Bonchi (voce, tastiere, violino), Marco Zampoli (voce e chitarra), Francesco Agozzino (chitarra), Mattia Calosci (basso), Damien Carlucci (batteria), porterà nuovi scenari, letture e canzoni originali e nuove interpretazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Concerto di Natale della band valdarnese Flame Parade
Leggi anche: Flame Parade in concerto per un inedito Natale al Teatro di Cavriglia
Do You Realize By Ursine Vulpine Transformers The Last Knight Trailer Music
venerdì 19 dicembre Teatro di Cavriglia - evento speciale FLAME PARADE and The Cosmic Zoo “DO YOU REALIZE - CONCERTO DI NATALE” #materialiInScena2025 Info e prenotazioni: 055.9120363 - 335.6159643 Biglietti: oooh.events/evento/flame-p… x.com
venerdì 19 dicembre Teatro di Cavriglia - evento speciale FLAME PARADE and The Cosmic Zoo “DO YOU REALIZE - CONCERTO DI NATALE” con Marco Zampoli. Letizia Bonchi. Francesco Agozzino. Mattia Calosci. Damien Carlucci & ospiti e la prtecipaz - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.