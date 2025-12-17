Divieti di circolazione Fita | Servono modifiche al calendario 2026 per garantire sicurezza rispetto del lavoro resa economica

Cna Fita chiede al ministro Salvini una revisione delle misure sui divieti di circolazione del 2026, sottolineando l’importanza di bilanciare sicurezza, rispetto del lavoro e sostenibilità economica. È fondamentale adattare il calendario per garantire un equilibrio tra tutela delle strade e dignità professionale, evitando impatti negativi sul settore e sull'intera economia nazionale.

"Come Cna Fita chiediamo al ministro Matteo Salvini una profonda revisione delle modalità dei divieti di circolazione calendarizzati per il 2026 per rispettare pienamente sicurezza, dignità professionale ed esigenze economiche nazionali. L'obiettivo primario, e comune, è quello di tenere conto delle esigenze di sicurezza, ovviamente. Nel contempo, però, bisogna evitare gli effetti dirompenti che le restrizioni possono avere sull'autotrasporto e sull'intero sistema economico-produttivo. Nel dettaglio, dopo aver riconosciuto al ministro l'interesse per il settore e la sensibilità per la categoria dimostrati finora e che siamo convinti dimostrerà ulteriormente, ecco i punti chiave delle nostre proposte: Garantire una programmazione certa e a lungo termine, individuando orari di divieto che non compromettano l'attività ordinaria mentre il calendario attuale è caratterizzato da una estrema frammentazione degli orari.

Trasporti, Cna Fita scrive a Salvini per 'divieti più moderni e umani' - La Cna di Fermo, con la Fita, sezione che rappresenta le imprese che aderiscono al settore del trasporto merci e del trasporto persone, ha trasmesso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ... ansa.it

Divieto sorpasso tir in tratto A1, Cna Toscana 'perplessa' - "La sicurezza stradale è la nostra priorità assoluta ma il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti su 90 chilometri di A1 ci lascia perplessi: incidenti e congestioni sono da attribuire a ... ansa.it

Caos A14 Camionisti in rivolta

Smog, tornano le misure emergenziali: divieti di circolazione anche per i diesel euro 5 - facebook.com facebook

