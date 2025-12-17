Disclosure Day è il nuovo film sugli alieni di Steven Spielberg Emily Blunt Josh O' Connor e Colin Firth nel thriller in uscita nel 2026

Disclosure Day è il nuovo film di Steven Spielberg del 2026, un thriller che affronta il tema degli alieni. Con protagonisti Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, la pellicola narra di una meteorologa posseduta da una forza extraterrestre, tra cerchi nel grano e inseguimenti, in un susseguirsi di tensione e mistero.

Una meteorologa in diretta tv che viene posseduta da una forza extraterrestre. Cerchi nel grano. Inseguimenti. Animali che si comportano in modo inquietante. E quella domanda che aleggia su tutto: «Perché avrebbe creato un universo così vasto per riservarlo solo a noi?». Benvenuti in Disclosure Day. Il nuovo e misterioso film di Steven Spielberg, in arrivo nelle sale il 12 giugno 2026, ha tutte le carte in regola per diventare l'evento cinematografico della prossima estate. Il regista torna agli Ufo dopo più di vent'anni da La guerra dei mondi. E lo fa con un progetto tenuto sotto chiave in modo quasi maniacale.

