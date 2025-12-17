Disabili al lavoro I fondi segnano il 23% in più

Nel contesto del Masterplan 2025, i fondi destinati al collocamento mirato delle persone con disabilità sono aumentati del 23%, con la Provincia che riceve 920 unità per sostenere l'inserimento lavorativo. Questo incremento rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione e opportunità occupazionali per le persone con disabilità sul territorio provinciale.

In aumento i fondi destinati al territorio provinciale per il collocamento mirato. Nell’ambito del Masterplan 2025, alla Provincia sono stati infatti assegnati ben 920.331,13 euro, +23,16% rispetto all’anno precedente: si tratta di risorse importanti perché permetteranno di rafforzare interventi rivolti alle persone con disabilità, favorendo azioni condivise con il territorio. L’ammontare della somma è stata resa nota in occasione dell’incontro del Tavolo del Lavoro, nel corso del quale la dirigente del Settore Mercato del Lavoro della Provincia Tiziana Irma Rinaldi ha richiamato le priorità emerse durante gli Stati Generali della Montagna dello scorso 28 novembre, sollecitando amministratori, operatori e stakeholder a contribuire in modo propositivo alla costruzione di nuovi percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro. Ilgiorno.it

