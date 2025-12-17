Disabile su veicolo elettrico investito da un’auto | l’episodio a Piazza Castello in piena Ztl

Un episodio di grande preoccupazione si è verificato oggi a Piazza Castello, nel cuore della ZTL, dove un disabile a bordo di un veicolo elettrico è stato investito da un’auto. L’incidente ha suscitato shock e attenzione tra i presenti, evidenziando la fragilità di chi si sposta con dispositivi di mobilità assistita in aree ad alta circolazione.

© Anteprima24.it - Disabile su veicolo elettrico investito da un'auto: l'episodio a Piazza Castello in piena Ztl Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in piazza Castello, dove un pedone con disabilità a bordo di un veicolo mobile per invalidi è stato investito da un'auto mentre percorreva le strade cittadine. Secondo le prime ricostruzioni, ad urtare la motoretta elettrica (classificata come dispositivo medico di ausilio alla mobilità, che non richiede patente né patentino) sarebbe stato un uomo di 84 anni, alla guida di una Opel Agila. Anche l'automobilista risulterebbe in possesso di pass invalidi e, proprio per questo, autorizzato a transitare lungo il Corso, nonostante le limitazioni al traffico.

