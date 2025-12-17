Diritti umani e inclusione | accordo tra consolato del Marocco e Croce Rossa Calabria
Un nuovo accordo tra il consolato onorario del Marocco in Calabria e la Croce Rossa locale promuove i diritti umani e l'inclusione. La firma del protocollo, avvenuta presso la sede di Gioia Tauro, segna un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e volontariato nel sostegno alle comunità locali e alla promozione dei valori di solidarietà.
Presso la sede del consolato onorario del Regno del Marocco in Calabria, con sede a Gioia Tauro, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il consolato rappresentato dal console onorario Domenico Naccari, e l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di volontariato, comitato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
