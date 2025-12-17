Diritti umani e inclusione | accordo tra consolato del Marocco e Croce Rossa Calabria

Un nuovo accordo tra il consolato onorario del Marocco in Calabria e la Croce Rossa locale promuove i diritti umani e l'inclusione. La firma del protocollo, avvenuta presso la sede di Gioia Tauro, segna un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e volontariato nel sostegno alle comunità locali e alla promozione dei valori di solidarietà.

