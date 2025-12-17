Diretta | Piano Usa per la pace | previsto un rafforzamento dell' esercito di Kiev
Gli Stati Uniti e gli alleati europei hanno elaborato una bozza di piano di pace per l’Ucraina, che prevede il rafforzamento delle Forze armate ucraine, l'impiego di truppe europee e un potenziamento dell’intelligence americana, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità nella regione.
Gli Stati Uniti e gli alleati europei hanno messo a punto una bozza di piano di pace per l’Ucraina che include garanzie di sicurezza basate sul rafforzamento delle Forze armate ucraine, sull’impiego di truppe europee e su un maggiore uso dell’intelligence americana. Secondo il New York Times, i documenti prevedono anche concessioni territoriali e la rinuncia all’ingresso nella Nato. Intanto la guerra continua: droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Russia, mentre Kiev è stata bersaglio di un attacco aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
