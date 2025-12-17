La Diocesi di Prato si impegna nel dialogo con le comunità cinesi, nonostante gli episodi di violenza e minacce che si sono verificati recentemente, culminati nel gesto avvenuto davanti al ristorante ’Scintilla’. Un atteggiamento di apertura e confronto, anche in situazioni delicate, per promuovere dialogo e collaborazione nel rispetto reciproco.

© Lanazione.it - Diocesi e lavoro precario: "Non smettiamo però di dialogare con i cinesi"

In campo la Chiesa pratese dopo l’ultimo episodio caratterizzato ancora una volta da violenza e minacce avvenuto, domenica sera, al presidio dei Sudd Cobas davanti al ristorante cinese ’Scintilla’. In campo con verità anche scomode su "corresponsabilità" cittadine di fronte al proliferare di economie parallele. "I fatti di violenza che si stanno ripetendo nel distretto pratese non sono un incidente di percorso, ma la manifestazione di una patologia endemica che affligge il sistema produttivo di Prato: la diffusione del "cattivo lavoro" - sottolineano Fulvio Barni e l’equipe diocesana di Pastorale sociale e del lavoro - Questo sistema, nutrito da fenomeni di illegalità economica e pesante sfruttamento lavorativo, che ha avuto il suo momento più tragico nel rogo del Teresa Moda nel 2013, sembra incapace di evolvere se non in modo debole e contraddittorio". Lanazione.it

