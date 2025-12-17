© Ilgiornale.it - Dilaga il "doomscrolling". Cos'è e come difendersi

C'è un filo sottile che lega il gesto automatico di scorrere lo schermo al bisogno di avere risposte soprattutto nel campo dell'informazione e dell'attualità. Secondo uno studio di AstraRicerche, il secondo genere più seguito dagli italiani è il true crime (37,4%) e quasi un italiano su tre dichiara di amare le storie di cronaca nera. Questi numeri, però, raccontano più di una semplice passione: fotografano il bisogno costante di rimanere informati sul lato più oscuro della realtà. È qui che prende forma il doomscrolling, o doomsurfing, ovvero l'abitudine a leggere continuamente notizie inquietanti tra fatti di sangue, allarmi e tragedie. Ilgiornale.it

Leggi anche: Black Friday, caccia all’affare. Ma il web è pieno di insidie: ecco come difendersi

Leggi anche: Maranza, le 13 regole per difendersi: occhi, gesti e "sfondamento"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dilaga il "doomscrolling". Cos'è e come difendersi - C'è un filo sottile che lega il gesto automatico di scorrere lo schermo al bisogno di avere risposte soprattutto nel campo dell'informazione e dell'attualità. ilgiornale.it