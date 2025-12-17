Dietro l' allargamento della Locanda Vivaldi i creatori del cubo di Piazzale Roma
L'ampliamento della Locanda Vivaldi, hotel 4 stelle situato nell'edificio storico dell'Ospedale della Pietà di Venezia, sta suscitando dibattiti. I lavori, promossi dai creatori del
L'ampliamento richiesto della “Locanda Vivaldi”, un hotel 4 stelle realizzato dentro l'orfanatrofio dove ha insegnato per decenni Antonio Vivaldi, cioè l'Ospedale della Pietà di Venezia, sta facendo e farà discutere. Perché un istituto pubblico, che per missione si occupa di bambini in stato di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Locanda Vivaldi, deroga alla delibera blocca alberghi per l'hotel 5 stelle in Riva degli Schiavoni: spazi raddoppiati - Un altro albergo che si prepara a diventare un 5 stelle, più che raddoppiando i suoi spazi. ilgazzettino.it
