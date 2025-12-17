Dieci anni fa la scelta della novarese Dominique di morire in Svizzera per smettere di soffrire

Dieci anni fa, Dominique Velati, residente a Novara, decise di porre fine alla propria vita attraverso l'eutanasia in Svizzera, dichiarando di voler evitare di soffrire ulteriormente. La sua scelta, annunciata in anticipo, segnò un momento di riflessione sulla difficile tematica della fine della vita e delle scelte personali in situazioni di grave sofferenza.

Sono passati 10 anni da quando Dominique Velati ha scelto l'eutanasia in Svizzera."Prima che il male mi divori, vado a morire in Svizzera" aveva detto la 59enne, annunciando la sua decisione. Dominique Velati, infermiera 59enne di origini francesi residente a Borgomanero, a settembre 2015 aveva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Suicidio assistito, dieci anni fa Dominique Velati scelse di morire in Svizzera. L’amico Giampiero Bonfantini: «Mi chiese di aiutarla» - Infermiera di Borgomanero, attivista radicale, aveva un tumore al colon: «Oggi avrebbe rifatto quella scelta, ma purtroppo sarebbe ancora dovuta andare all'estero» ... torino.corriere.it