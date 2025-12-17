Dieci anni fa la scelta della novarese Dominique di morire in Svizzera per smettere di soffrire
Dieci anni fa, Dominique Velati, residente a Novara, decise di porre fine alla propria vita attraverso l'eutanasia in Svizzera, dichiarando di voler evitare di soffrire ulteriormente. La sua scelta, annunciata in anticipo, segnò un momento di riflessione sulla difficile tematica della fine della vita e delle scelte personali in situazioni di grave sofferenza.
Sono passati 10 anni da quando Dominique Velati ha scelto l'eutanasia in Svizzera."Prima che il male mi divori, vado a morire in Svizzera" aveva detto la 59enne, annunciando la sua decisione. Dominique Velati, infermiera 59enne di origini francesi residente a Borgomanero, a settembre 2015 aveva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Docenti sempre più preparati ma meno riconosciuti: indagine su 9.671 insegnanti rivela che l’88% rifarebbe la scelta nonostante il prestigio in declino da dieci anni
Leggi anche: Spostamento funzionario ad altro ufficio: dieci anni di contenzioso, legittima scelta del Comune
La Nonna è M0rta
Suicidio assistito, dieci anni fa Dominique Velati scelse di morire in Svizzera. L’amico Giampiero Bonfantini: «Mi chiese di aiutarla» - Infermiera di Borgomanero, attivista radicale, aveva un tumore al colon: «Oggi avrebbe rifatto quella scelta, ma purtroppo sarebbe ancora dovuta andare all'estero» ... torino.corriere.it
L’Accordo sul clima di Parigi funzionicchia - Quando l’Accordo di Parigi sul clima fu sottoscritto dieci anni fa, la maggior parte dei paesi del mondo si impegnò ad attuare politiche per limitare il più possibile l’aumento della temperatura media ... ilpost.it
In dieci anni sono andate alla mensa di Sant'Egidio circa 42 mila persone diverse, l'8% della popolazione di Genova - facebook.com facebook
Wendelstein 7-X compie dieci anni: i progressi nella fusione a stellarator x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.