Didier Bionaz reagisce in IBU Cup | secondo tempo di frazione nella staffetta mista e velocità ragguardevole al poligono

Didier Bionaz apre la stagione olimpica nella IBU Cup con una prestazione che evidenzia ancora alcune difficoltà, soprattutto al poligono. Dopo un inizio sottotono, il biatleta italiano mostra segnali di miglioramento nella staffetta mista e nella velocità di tiro, lasciando intravedere possibilità di crescita in vista delle competizioni più importanti.

Didier Bionaz ha cominciato la stagione olimpica con un rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative e molto distante da quello che sarebbe il 100% del suo potenziale, soprattutto a causa di un evidente problema psicologico al poligono. Il valdostano, protagonista in negativo per l’Italia delle staffette maschili andate in scena a Oestersund e Hochfilzen, è stato “retrocesso” di fatto questa settimana dalla Coppa del Mondo all’IBU Cup. L’obiettivo dello staff tecnico azzurro è quello di ricostruire la fiducia (smarrita già dalla fase finale dello scorso inverno) al tiro di Bionaz, che rappresenta una pedina fondamentale della staffetta italiana in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

