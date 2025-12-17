Diciottenne accoltellato all' uscita dal liceo nel milanese

Nuovo episodio di violenza tra i giovani nel cuore del Milanese. Oggi, all’uscita del liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, un diciottenne di origini egiziane è stato ferito con un coltello da alcuni coetanei. Un fatto che desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla crescente escalation di episodi di violenza tra i giovanissimi.

Ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto oggi: all'uscita della scuola, il liceo artistico De Nicola di Sesto San Giovanni, uno studente di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato da alcuni coetanei. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'episodio, il ragazzo è stato avvicinato da tre altri studenti, che lo hanno aggredito. Dalle testimonianze raccolte pare che tra lui e i tre fosse avvenuta una lite ieri, a bordo di un autobus. I soccorritori lo hanno portato all'ospedale Niguarda, a Milano, per una ferita da taglio all'addome che non ha leso organi vitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ragazzo accoltellato fuori da un liceo nel Milanese.

