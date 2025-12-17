Dicembre Insieme al Rione Terra fino a sabato
Fino a sabato, il Rione Terra di Pozzuoli ospita “Dicembre Insieme”, un evento promosso dall’associazione Semplicemente Noi – Autismo Insieme. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità attraverso attività e momenti di sensibilizzazione, creando un’opportunità di incontro e condivisione durante il periodo natalizio.
Al Rione Terra di Pozzuoli è in corso un evento dal titolo “Dicembre Insieme”, un’iniziativa promossa dall’associazione Semplicemente Noi – Autismo Insieme. Dal 15 al 20 dicembre 2025 presso la Sala Bassa di Palazzo Migliaresi, nel cuore del Rione Terra, la kermesse unisce il clima del Natale a un forte messaggio sociale: l’inclusione come valore . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it
Leggi anche: Athletic Bilbao-Atletico Madrid (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte in terra basca
Leggi anche: Tripla prevenzione oncologica, l’Asp di Agrigento apre le porte ogni sabato fino a dicembre
Rione Terra Pozzuoli - Premio Utopia Lamont Young Grand Tour 2015 a Gabriel Zuchtriegel
Stamattina, martedì 16 dicembre 2025, tutti insieme abbiamo festeggiato Renato Salvini. Renato è in pensione… Un ringraziamento per gli anni al servizio della Comunità, svolti con grande impegno e professionalità uniti ad una grandissima competenza. Un i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.