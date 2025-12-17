Dialettiamoci ecco i nomi dei premiati

Si è conclusa con successo la rassegna Dialettiamoci 14 al teatro comunale di Caldarola, durante la quale sono stati premiati i partecipanti. La cerimonia finale ha celebrato la valorizzazione dei dialetti e delle tradizioni locali, offrendo un momento di condivisione culturale. Ecco i nomi dei vincitori di questa edizione.

Ecco i premiati della rassegna Dialettiamoci 14, andata in scena al teatro comunale di Caldarola. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta cerimonia finale. Il premio gradimento del pubblico è andato a " Una vita tribbulata " della Filodrammatica Sibilla di Pieve Torina, che ha conquistato anche il riconoscimento per la migliore opera deciso dalla giuria. Il secondo posto da parte del pubblico è stato assegnato a "Lu postarellu su la comune" della compagnia Fermanelli Moretti di Camporota di Treia, mentre il terzo posto è andato a "Oddio, la cazzarola" della compagnia Avis-Aido di Esanatoglia. Il Trofeo dei Cinque Comuni (Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) è stato vinto dalla commedia "Non è mai troppo tardi" della compagnia In.

