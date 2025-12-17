Di Lorenzo | Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha espresso determinazione alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan, riconoscendo le difficoltà recenti ma ribadendo la volontà di raggiungere l’obiettivo: arrivare in finale nei tempi regolamentari. Un messaggio di fiducia e concentrazione per affrontare una sfida cruciale e dimostrare il carattere della squadra.

Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. La conferenza di Di Lorenzo. Come arrivate? «Penso che arriviamo bene, è vero che abbiamo perso, ma questa è un’altra competizione in una partita secca» Due finali perse, questa è la terza per te. Avete pensato di risparmiare le energie e arrivare ai rigori? «I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari. La squadra è pronta e la concentrazione è massima» Sei capitano, giochi tutte le partite, come si gestisce? «Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

