Di Lorenzo | Milan avversario duro pronti a dare il massimo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan, definendo i rossoneri un avversario difficile. Con determinazione e concentrazione, il difensore azzurro ha evidenziato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, sottolineando la voglia di ottenere il miglior risultato possibile. Le parole del capitano riflettono la concentrazione e l’ambizione della squadra in vista di un appuntamento cruciale.

di lorenzo milan avversario duro pronti a dare il massimo

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo: “Milan avversario duro, pronti a dare il massimo”

Le parole del capitano partenopeo in vista della semifinale di Supercoppa. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiarazioni, in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Pochettino elogia Pulisic: “E’ un grande giocatore. Deve dare il massimo al Milan”

Leggi anche: Milan, parla Jashari: “E’ stato un percorso lungo. Voglio dare il massimo e vincere”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

lorenzo milan avversario duroDi Lorenzo: “Milan avversario duro, pronti a dare il massimo” - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato in conferenza stampa ... forzazzurri.net

lorenzo milan avversario duroNapoli, Di Lorenzo: "Sappiamo che affronteremo una big: la squadra è pronta" - Il capitano del Napoli, il terzino Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto negli scorsi minuti in conferenza stampa da Raid, Arabia Saudita, dove domani si giocherà la sfida tra ... milannews.it

lorenzo milan avversario duroNapoli, Di Lorenzo: "Milan avversario difficile, ma noi stiamo bene" - "La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. fantacalcio.it

Ginocchio rotto shorts

Video Ginocchio rotto shorts

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.