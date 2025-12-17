Di Lorenzo | Milan avversario duro pronti a dare il massimo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan, definendo i rossoneri un avversario difficile. Con determinazione e concentrazione, il difensore azzurro ha evidenziato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, sottolineando la voglia di ottenere il miglior risultato possibile. Le parole del capitano riflettono la concentrazione e l’ambizione della squadra in vista di un appuntamento cruciale.

Napoli, Di Lorenzo: "Sappiamo che affronteremo una big: la squadra è pronta" - Il capitano del Napoli, il terzino Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto negli scorsi minuti in conferenza stampa da Raid, Arabia Saudita, dove domani si giocherà la sfida tra ... milannews.it

Napoli, Di Lorenzo: "Milan avversario difficile, ma noi stiamo bene" - "La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. fantacalcio.it

