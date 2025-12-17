Di Lorenzo in conferenza | Vogliamo la finale! poi le parole sui tanti impegni

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Giovanni Di Lorenzo si presenta in conferenza stampa con determinazione, dichiarando: “Vogliamo la finale!” Accanto a lui, Antonio Conte condivide le sue riflessioni e i tanti impegni della squadra. La sfida si avvicina, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e la tensione tra le due grandi squadre.

Conto alla rovescia per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Alla vigilia della prima semifinale, in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte ha parlato Giovanni Di Lorenzo. Napoli-Milan, le parole in conferenza stampa di Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Milan. SUL MOMENTO DEL NAPOLI: “Penso che arriviamo bene, stiamo bene ed è vero che nell’ultima partita abbiam perso ma questa è un’altra competizione. Vogliamo giocarcela a viso aperto e non vediamo l’ora di scendere in campo, la squadra sta bene!”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

