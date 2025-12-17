Di Lorenzo in conferenza | Vogliamo la finale! poi le parole sui tanti impegni
In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Giovanni Di Lorenzo si presenta in conferenza stampa con determinazione, dichiarando: “Vogliamo la finale!” Accanto a lui, Antonio Conte condivide le sue riflessioni e i tanti impegni della squadra. La sfida si avvicina, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e la tensione tra le due grandi squadre.
Conto alla rovescia per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Alla vigilia della prima semifinale, in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte ha parlato Giovanni Di Lorenzo. Napoli-Milan, le parole in conferenza stampa di Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Milan. SUL MOMENTO DEL NAPOLI: “Penso che arriviamo bene, stiamo bene ed è vero che nell’ultima partita abbiam perso ma questa è un’altra competizione. Vogliamo giocarcela a viso aperto e non vediamo l’ora di scendere in campo, la squadra sta bene!”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Conferenza stampa Xabi Alonso post Real Madrid Juve: «Loro non ci davano spazi ma avevamo la giusta voglia di vincere. Nel finale la Juventus aveva tanti attaccanti e noi…»
Leggi anche: Di Lorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari»
Il Napoli torna ad allenarsi prima dell'Udinese: tre giocatori sotto esame per Conte.
Conferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo Lukaku non ha minuti" - 15 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al- tuttonapoli.net
Di Lorenzo in conferenza: "Milan big, ma siamo pronti e stiamo bene. Vogliamo vincere!" - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza da Riyad per presentare la semifinale di Supercoppa di domani contro il Milan. tuttonapoli.net
Di Lorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari» - In conferenza: «Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. ilnapolista.it
Di Lorenzo Conferenza Stampa Post Sassuolo-Napoli 0-2
Ore 14 italiane: Giovanni Di Lorenzo accompagnera' il mister Conte in conferenza stampa - facebook.com facebook
Il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, interviene alla conferenza stampa sul tema: "Commercio, le linee guida per le Reti d'impresa" #imprese x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.