Di Lorenzo in conferenza | Vogliamo la finale! poi le parole sui tanti impegni

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Giovanni Di Lorenzo si presenta in conferenza stampa con determinazione, dichiarando: “Vogliamo la finale!” Accanto a lui, Antonio Conte condivide le sue riflessioni e i tanti impegni della squadra. La sfida si avvicina, e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e la tensione tra le due grandi squadre.

Di Lorenzo in conferenza: "Milan big, ma siamo pronti e stiamo bene. Vogliamo vincere!" - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza da Riyad per presentare la semifinale di Supercoppa di domani contro il Milan. tuttonapoli.net

Di Lorenzo: «Sappiamo di arrivare dopo una battuta d’arresto, ma vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari» - In conferenza: «Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre e ad allenarci. ilnapolista.it

Ore 14 italiane: Giovanni Di Lorenzo accompagnera' il mister Conte in conferenza stampa - facebook.com facebook

